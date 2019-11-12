رياضة | إصابة ميسي ضد سيلتا فيجو لا تمنع الثلاثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة ميسي ضد سيلتا فيجو لا تمنع الثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة لإصابة خلال الانتصار على سيلتا فيجو السبت الماضي، بنتيجة (4-1)، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن لقطات تلفزيونية لقناة "موفيستار"، أظهرت مُعاناة ميسي من إزعاج صغير في عضلة الفخذ الأيسر، حيث لم يكن الأرجنتيني بحالة جيدة.

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وأضافت: "ميسي شعر بالانزعاجات منذ الإحماء قبل بداية المباراة، حيث كان يلمس تلك المنطقة لعدة لحظات".

وتابعت: "على الرغم من الآلام التي عانى منها ميسي، إلا أنها لم تمنعه من التألق، وتسجيل ثلاثية مُذهلة (هاتريك) من خطأين وركلة جزاء".

ولم يُعلن برشلونة عن أي تفاصيل حول معاناة ميسي من إصابة، حيث انضم لمُعسكر منتخب بلاده استعدادًا للمباريات الدولية خلال فترة التوقف.