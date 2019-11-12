رياضة | حمدي فتحي يقدم وعدا لجماهير الأهلي رغم الإصابة (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي فتحي يقدم وعدا لجماهير الأهلي رغم الإصابة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تعرضه للإصابة بقطع في عضروف الركبة خلال مشاركته في تدريب المنتخب مساء أمس.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن تعرض لاعب الأهلي لالتواء في الركبة لتثبت الأشعة إصابته بقطع في غضروف الركبة.

وكتب لاعب وسط الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيس بوك": "الحمد لله على كل شىء وراضي باي حاجه ربنا يدهالي الحمد لله اكيد ربنا بيختار الصح دايما".

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وأضاف مدفعجي القلعة الحمراء:"واوعدكوا ان شاء الله هرجع اقوى واحسن من الأول دعواتكوا".

ومن المتوقع أن يغيب حمدي فتحي عن الملاعب لمدة تصل لـ٤ أشهر، حيث سيجري عملية جراحية ثم يخوض برنامجًا تأهيليًا للتعافي من الإصابة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء أمس تحمله لكافة تكاليف علاج نجم الأهلي حتى لو لزم الأمر السفر إلى الخارج.