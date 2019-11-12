رياضة | إشادة دولية لوزير الرياضة والجبلاية بنجاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشادة دولية لوزير الرياضة والجبلاية بنجاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت السنغالية فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ورئيس لجنة الفيفا المشرفة على الاتحاد الأفريقي، بتنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ووجهت سامورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالإضافة لمسئولي الجبلاية واللجنة المنظمة على المظهر المشرف، والاستقبال الرائع لها، خلال حضورها مباراة مصر وغانا باستاد القاهرة الدولي والتي انتهت بفوز الرفاعنة 3 2، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات.

كما وجهت سامورا تحية خاصة إلى الجماهير المصرية، التي حضرت اللقاء مشيدة بالتشجيع المثالي ومؤازرة اللاعبين دون أي خروج عن النص.