رياضة | سر رفض نجم تشيلسي الانتقال إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر رفض نجم تشيلسي الانتقال إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نجولو كانتي نادي تشيلسي الإنجليزي الانضمام إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نجولو كانتي رفض نهائيا فكرة الانضمام إلى نادي ريال مدريد لأنه يرغب في البقاء داخل قلعة البلوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن كانتي لديه رغبة في البقاء في تشيلسي مدى الحياة واعتزال كرة القدم في البلوز.

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ذكرت الصحيفة أن عقد كانتي مع تشيلسي لازال يتبقى فيه ثلاث مواسم بخلاف الموسم الحالي حتى عام 2023.

وقال كانتي: "أتطلع للبقاء مع تشيلسي حتى نهاية عقدي، هذا هو النادي الذي نموت فيه كثيرًا".

وللعب نجولو كانتي في 7 مباريات حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف.