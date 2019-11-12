رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم.. مشاهدة مباراة زامبيا ضد نيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم.. مشاهدة مباراة زامبيا ضد نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 12 - 11 - 2019، ويأتي على رأسها قمة زامبيا ضد نيجيريا في تصفيات أمم فريقيا تحت 23 عامًا، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.

ويرصد لكم “الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

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جدول مواعيد مباريات اليوم في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا "الجولة الثانية"

كوت ديفوار x جنوب أفريقيا، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءًا بتوقيت تونس، و3:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر البث الأرضي لقناة TIME SPORT، وقناة beIN SPORT 10.

زامبيا x نيجيريا، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و7:00 مساءًا بتوقيت تونس، و6:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر البث الأرضي لقناة TIME SPORT، وقناة beIN SPORT 10.