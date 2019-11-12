رياضة | عاجل.. المنتخب الأولمبي يبقي على ناصر ماهر بمعسكر الفريق رغم إصابته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المنتخب الأولمبي يبقي على ناصر ماهر بمعسكر الفريق رغم إصابته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نجم نادي سموحة السكندري ناصر ماهر لاعب المنتخب الأولمبى، الخروج من معسكر الفراعنة الخاص ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتي تحتضنها مصر.

وطالب ماهر من المدير الفني للفريق شوقي غريب، الاستمرار فى معسكر المنتخب و عدم المغادرة رغم الإصابة، التي لحقت به خلال الجولة الأولي في إطار منافسات الجموعة الأولي بالبطولة الإفريقية للناشئين.

وأصيب ماهر بتهتك فى أربطة الكتف، خلال مواجهة المنتخب المصري تحت 23 عام أمام نظيره المالي، وتأكد عدم مشاركته فى المباريات المقبلة بالبطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 المقبلة، والمقرر أن تستضيفها اليابان.

وأعلن شوقى غريب موافقته على طلب اللاعب، وإستمراره داخل معسكر المنتخب الأولمبي، تلبية لرغبة نجم الأهلي السابق.

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ووضع الجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي برنامج خاص باللاعب لتأهيله برفقة طبيبي المنتخب أيمن زين و صلاح عاشور.

وفي نفس السياق حسم المنتخب الأولمبي مواجهة نظيره غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة. وتمكن المنتخب المصري من وضع قدماً في بلوغ التأهل لأولمبياد طوكيو القادمة بعد الفوز اليوم على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين والتأهل لنصف نهائي البطولة المقامة حالياً في مصر، حيث يتم تأهل أول ثلاث فرق في البطولة . وأحرز أهداف منتخب مصر مصطفي محمد في الشوط الأول فيما سجل رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان ثنائية الشوط الثاني، بينما سجل هدفي منتخب غانا ياو يبواه في الشوط الأول وسامويل أوبينج في الشوط الثاني.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي 20 لاعبا كما يلي: هم محمد صبحي و عمر رضوان، عمر صلاح فى حراسة المرمي ، وفى الدفاع: اسامه جلال، محمود الجزار،احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، أحمد ابوالفتوح، كريم العراقي و محمد صادق و للوسط خط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي ، و فى خط الهجوم: رمضان صبحي، ناصر منسي ، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان.