شكرا لقرائتكم شوقى غريب يدرس إجراء تعديلات على تشكيل المنتخب الأولمبي أمام الكاميرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وطلب المدير الفنى من الجهاز الطبي قياسات بدنية لكل لاعب لمعرفة الحالة البدنية مع البقاء على بعض العناصر الأساسية مثل محمد صبحي فى حراسة المرمى و أسامه جلال و محمد عبد السلام فى الدفاع و رمضان صبحي و أكرم توفيق و أحمد أبو الفتوح.
يذكر أن المنتخب الأولمبى سيتدرب اليوم ببتروسبورت استعدادا لمواجهة الكاميرون.
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