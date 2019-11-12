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شوقى غريب يدرس إجراء تعديلات على تشكيل المنتخب الأولمبي أمام الكاميرون...

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جدة - عمرو شويل  

يدرس شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، إجراء بعض التعديلات فى مباراة الكاميرون المقبلة فى الجولة الثالثة بالدور الأول بأمم افريقيا، عقب تحديد الحالة البدنية لكل لاعب بالفريق ممن شاركوا فى مباراتي مالي و غانا خوفا من تعرضهم للإجهاد أو الإصابات الطويلة التى قد تبعدهم عن البطولة .

 

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وطلب المدير الفنى من الجهاز الطبي قياسات بدنية لكل لاعب لمعرفة الحالة البدنية مع البقاء على بعض العناصر الأساسية مثل محمد صبحي فى حراسة المرمى و أسامه جلال و محمد عبد السلام فى الدفاع و رمضان صبحي و أكرم توفيق و أحمد أبو الفتوح.

يذكر أن المنتخب الأولمبى سيتدرب اليوم ببتروسبورت استعدادا لمواجهة الكاميرون.

 

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