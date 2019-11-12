شكرا لقرائتكم الاستشفاء سر تألق رمضان صبحي مع النتخب الأولمبي أمام غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص صلاح عاشورعلي وضع برنامج تاهيلي لرمضان صبحي الذي يبذل مجهودات كبيرة في المباريات سواء لقاء مالي او غانا.
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