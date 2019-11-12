شكرا لقرائتكم الاستشفاء سر تألق رمضان صبحي مع النتخب الأولمبي أمام غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو منتخب مصر الاولمبي بقيادة شوقي غريب، أن رمضان صبحي قام بعمليات تأهيل واستشفاء لمدة 120 دقيقة تحت إشراف صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وراء ظهوره بمستوي مميز في لقاء غانا الذي انتهي بفوز الفراعنة 3/ 2 . وشهدت مباراة منتخب مصر وغانا إحراز رمضان صبحي لهدف وصناعة هدف أخر لأحمد ياسر ريان وتقديمه مستوي فني وبدني دفع اللجنة المنظمة لحصوله علي جائزة أفضل لاعب بالمباراة. وحرص صلاح عاشورعلي وضع برنامج تاهيلي لرمضان صبحي الذي يبذل مجهودات كبيرة في المباريات سواء لقاء مالي او غانا. وتأهل منتخب مصر الأولمبي، رسميا الي الدور قبل النهائي للبطولة برصيد 6 نقاط ثم الكاميرون ثانيا برصيد 4 نقاط و غانا ثالثا برصيد نقطة و مالي في المركز الرابع بدون نقاط

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