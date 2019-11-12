شكرا لقرائتكم وائل جمعة يشيد بصعود المنتخب الأولمبي: الروح القتالية وراء الفوز أمام غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكتب وائل جمعة عبر تويتر : "بروح قتالية عاليه طوال الـ90 دقيقة جعلت منتخب مصر يحقق فوز رائع على غانا ويحسم التأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. انتصار جاء بعد عناء كبير من قِبل اللاعبين الشباب.. بالتوفيق إن شاء الله في باقي البطولة".

وحقق منتخب مصر فوزًا قاتلًا على حساب نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

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المنتخب المصري تأخر في النتيجة مرتين خلال اللقاء، قبل أن ينجح أحمد ياسر ريان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87 من اللقاء ليضمن نقاط اللقاء الثلاث للفراعنة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة السادسة ليضمن التأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة، قبل مواجهة الكاميرون الوصيف بأربع نقاط، ثم غانا بنقطة، وأخيرًا مالي بدون رصيد.