شكرا لقرائتكم وائل جمعة يشيد بصعود المنتخب الأولمبي: الروح القتالية وراء الفوز أمام غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
المنتخب المصري تأخر في النتيجة مرتين خلال اللقاء، قبل أن ينجح أحمد ياسر ريان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87 من اللقاء ليضمن نقاط اللقاء الثلاث للفراعنة.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة السادسة ليضمن التأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة، قبل مواجهة الكاميرون الوصيف بأربع نقاط، ثم غانا بنقطة، وأخيرًا مالي بدون رصيد.
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