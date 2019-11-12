شكرا لقرائتكم محمود البدرى : لن أفرط فى فرصة الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمود البدرى ظهير أيسر الإسماعيلى مواليد 99 ، عن سعادته بتصعيده للفريق الأول ، مشيرا إلى أنه لديه تطلعات كبيرة يسعى لتحقيقها مع الدراويش.

وقرر الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للفريق الأول تصعيد اللاعب الأعسر بعد تألقه فى لقاء فريق الشباب أمام الأهلى بدورى الجمهورية.

وقال ميودراج : إنها لم تكن المرة الأولى فى التواجد ضمن تدريبات الفريق الأول ولكن سيسعى جاهداً للحفاظ على تلك الفرصة بالتواجد مع الدراويش فى مباريات الدورى لتحقيق حلمه بإرتداء قميص النادى الذى يعد شرف لأى لاعب ناشئ.

وبسؤاله عن مثله الأعلى أجاب جناح الدراويش ومنتخب الشباب : "مارسيلو نجم منتخب البرازيل وريال مدريد هو مثلى الأعلى واتطلع للسير على خطاه ، كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد والعرق والقتال فى الملعب".