شكرا لقرائتكم محمود البدرى : لن أفرط فى فرصة الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبسؤاله عن مثله الأعلى أجاب جناح الدراويش ومنتخب الشباب : "مارسيلو نجم منتخب البرازيل وريال مدريد هو مثلى الأعلى واتطلع للسير على خطاه ، كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد والعرق والقتال فى الملعب".
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