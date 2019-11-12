شكرا لقرائتكم محسن صالح يشيد بالمنتخب الأولمبي : مستقبل الكرة المصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحقق منتخب مصر فوزًا قاتلًا على حساب نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.
المنتخب المصري تأخر في النتيجة مرتين خلال اللقاء، قبل أن ينجح أحمد ياسر ريان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87 من اللقاء ليضمن نقاط اللقاء الثلاث للفراعنة.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة السادسة ليضمن التأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة، قبل مواجهة الكاميرون الوصيف بأربع نقاط، ثم غانا بنقطة، وأخيرًا مالي بدون رصيد.
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