شكرا لقرائتكم محسن صالح يشيد بالمنتخب الأولمبي : مستقبل الكرة المصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادى الاهلى بفوز المنتخب الاولمبى على نظيره الغانى، مؤكداً أن هذا الجيل هو مستقبل الكرة المصرية .

وكتب محسن صالح عبر تويتر : "مبروك لأبناءنا منتخب الشباب بقيادة شوقي غريب الفوز علي منتخب غانا القوي والوصول الي الدور قبل النهائي باقي خطوه علي التأهل لنهائيات الاولمبياد..وأقول لمن تسرع وانتقد اداء الفريق بأسلوب هدام رغم الفوز علي مالي انتقدوا وحللوا بطريقه ايجابيه فهؤلاء الشباب مستقبل الكرة المصريه".

مبروك لأبناءنا منتخب الشباب بقيادة كابتن شوقي غريب الفوز علي منتخب غانا القوي والوصول الي الدور قبل النهائي باقي خطوه علي التأهل لنهائيات الاولمبياد.وأقول لمن تسرع وانتقد اداء الفريق بأسلوب هدام رغم الفوز علي مالي انتقدوا وحللوا بطريقه ايجابيه فهؤلاء الشباب مستقبل الكرة المصريه..

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وحقق منتخب مصر فوزًا قاتلًا على حساب نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

المنتخب المصري تأخر في النتيجة مرتين خلال اللقاء، قبل أن ينجح أحمد ياسر ريان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87 من اللقاء ليضمن نقاط اللقاء الثلاث للفراعنة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة السادسة ليضمن التأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة، قبل مواجهة الكاميرون الوصيف بأربع نقاط، ثم غانا بنقطة، وأخيرًا مالي بدون رصيد.