شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ رحلة الصفقات في عدد من مراكز الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ النادي الأهلي رحلة تدعيم الفريق بصفقات جيدة وقوية خاصة في المراكز التى طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق تدعيمها ويأتي في مقدمتها مركز الهجوم الذى يرى المدرب السويسري إنه يحتاج تدعيم بمهاجم قوي يُجيد اللعب على الأطراف . وفي هذا الشأن ، بدأت الاهلي يجمع أكبر قدر من "السيديهات" لمهاجمين أجانب محترفين في الدوريات العربية وأخرين داخل القارة الأفريقية بجانب أفارقة يلعبون في أوربا ويرغب مسئولو القلعة الحمراء وتحديداً لجنة التخطيط لقطاع الكرة برئاسة محسن صالح في حصر بعض المهاجمين الأقوياء وأصحاب القدرات التهديفية العالية تمهيداً لعرضهم على فايلر لاختيار أحدهم من أجل التفاوض الرسمي معه لأتمام التعاقد معه خلال الفترة القليلة المقبلة لتدعيم الهجوم في يناير المقبل ، وتولّى لجنة التخطيط إهتماماً هاماً بملف المهاجم الأجنبي حيث شدد فايلر على ضرورة أن يكون هذا المهاجم من أفضل المهاجيمن في القارة السمراء بعدما أبدى المدير الفني رغبته في إختيار مهاجم بمواصفات خاصة لا تتواجد في المهاجمين المتواجدين في الفريق حالياً ، وهم وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن وربما يكون ذلك السر في إعتماد المدير الفني على النيجيري جونيور أجاي في مركز الهجوم رغم أن اللاعب يلعب على الأطراف في الأساس وليس مهاجماً صريحاً.

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