شكرا لقرائتكم استقالة محمد عودة من تدريب بتروجت بعد الهزيمة من النصر بدورى القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم محمد عودة المدير الفنى لفريق بتروجت باستقالته من تدريب الفريق بعد الهزيمة التى منى بها فريقه بهدفين مقابل للاشئ أمام النصر فى الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى . هزيمة بتروجت جمدت رصيد الفريق عند ٤ نقاط وابعدته عن المنافسة مع سيراميكا كليوباترا المتصدر . ومن المقرر أن يبحث مجلس إدارة بتروجت اليوم الاستقالة سواء بقبولها والبحث عن مدير فنى اخر او تجديد الثقة فى المدير الفنى .

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