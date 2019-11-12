شكرا لقرائتكم المريخ يقبل استقالة أشرف خضر بعد الهزيمة أمام كوكاكولا بدوري القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى أحمد جوهر رئيس نادى المريخ البورسعيدى العلاقة مع أشرف خضر المدير الفنى للفريق بالتراضي بعد الهزيمة المفاجئة التى منى بها الفريق أمس على ملعبه أمام كوكاكولا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى . وقد قام أشرف خضر بتقديم استقالته عقب انتهاء المباراة مباشرة وانهاء علاقته مع الفريق بالتراضي بعد ثلاثة مواسم قضاهم مع الفريق . ويبحث مجلس إدارة المريخ حاليا عن مدير فنى جديد لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الفريق يستعد لمواجهة الترسانة يوم الجمعة المقبل بالدور التمهيدى لكأس مصر باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة .

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