شكرا لقرائتكم المريخ يقبل استقالة أشرف خضر بعد الهزيمة أمام كوكاكولا بدوري القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقد قام أشرف خضر بتقديم استقالته عقب انتهاء المباراة مباشرة وانهاء علاقته مع الفريق بالتراضي بعد ثلاثة مواسم قضاهم مع الفريق .
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