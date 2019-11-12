شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب مصر الأولمبي: كريم العراقي يعاني من كدمة قوية في الركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كد أيمن زين، طبيب منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، أن كريم العراقي، الظهير الأيمن للمنتخب، تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مباراة غانا.

وحقق منتخب مصر الأولمبي فوزًا ثمينًا، مساء الإثنين، على نظيره الغاني بنتيجة ٣-٢، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة إفريقيا تحت ٢٣، ليتأهل الفراعنة للدور نصف النهائي للمسابقة المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وقال «زين»، في تصريحاته عقب اللقاء، إن كريم العراقي سيخضع للأشعة للاطمئنان على إصابته، ومدى قدرته على المشاركة في مواجهة الكاميرون المحدد لها الخميس المقبل في ختام دور المجموعات.