شكرا لقرائتكم الأهلي يضع اللمسات النهائية لتصوره في مؤتمر ويمبلي للأستادات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يضع محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اللمسات النهائية على التصور النهائي الذى سيقوم بعرضه في مؤتمر ويمبلي للأستادات المقرر لها خلال الفترة من 25 الي 28 نوفمبر الحالي حيق قرر مجلس الادارة في إجتماعه الأخير تكليف محمد سراج الدين عضو المجلس ورئيس اللجنة الخاصة بمشروع ستاد الأهلي بعرض التصور الكامل عن المشروع والدراسات التى تمت بشأنه طوال الشهور الماضية في اجتماع المجلس القادم وذلك في ضوء ما قامت به اللجنة من اعمال في الاتجاهات المختلفة تمويليًا وهندسيًا وتسويقيًا تمهيدًا لاتخاذ الخطوات الفعلية للبدء في إنشاء مشروع الإستاد.

ويطير محمد سراج الدين بتكليف من مجلس الادارة إلى لندن خلال الفترة من 25 الي 28 نوفمبر الحالي لحضور مؤتمر ويمبلي للإستادات ممثلًا عن النادي لعرض التصور الذي تم الاستقرار عليه بخصوص إنشاء إستاد الأهلي الذي تم ادراجه فى جدول أعمال المؤتمر ، وذلك بناءً على الدعوة التي تلقاها النادي فى شهر أبريل الماضى من القائمين على المؤتمر والذى يشارك فيه كبري الأندية العالمية والشركات المتخصصة فى بناء الإستادات.