ناصر ماهر يرفض الرحيل عن معسكر المنتخب الأولمبى ويخضع لبرنامج علاجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل ناصر ماهر لاعب المنتخب الأولمبى، الاستمرار فى معسكر المنتخب و عدم المغادرة رغم إصابته بتهتك فى أربطة الكتف وتأكد عدم مشاركته فى المباريات المقبلة بالبطولة. ووافق الجهاز الفني بقيادة شوقى غريب على استمرار اللاعب،ووضع برنامج طبي له لتأهيله برفقة طبيبي المنتخب أيمن زين و صلاح عاشور و رحيله عن المعسكر فى أى وقت يختاره اللعب ، لتصبح قائمة الفراعنة 20 لاعبا فقط هم محمد صبحي و عمر رضوان، عمر صلاح فى حراسة المرمي ، وفى الدفاع: اسامه جلال، محمود الجزار،احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، أحمد ابوالفتوح، كريم العراقي و محمد صادق و للوسط خط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي ، و فى خط الهجوم: رمضان صبحي، ناصر منسي ، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان.

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