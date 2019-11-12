شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى يتحفظ على تفاصيل "سهرة" صفقة غزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، التأكيد حول إتمامه صفقة ضم على غزال مدافع نادى فييرينسى البرتغالى السابق إلى صفوف الزمالك، بعدما رحل عن فريقه نهاية الصيف الماضى، بعد ظهور صورة منسوبة لعلى غزال تجمعه مع أحمد مرتضى.

وأثارت تلك الصورة التى تم تداولها خلال الساعات الأخيرة تساؤلات جماهير الزمالك، بشأن تفكير الأبيض فى ضم غزال خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل، فى صفقة انتقال حر، على غرار ضم الأبيض لأحمد سيد زيزو، لاعب وسط الفريق الذى انضم للزمالك خلال الميركاتو الشتوى الماضى، فى صفقة انتقال حر بعد رحيله عن فريق موريرينسى البرتغالي، ليوقع عقد مع الأبيض لمدة ثلاث مواسم ونصف ثم انضم من خلال الزمالك مؤخرا للمنتخب الوطنى الأول بعد تألقه بصورة كبيرة مع فريقه حيث رفض أحمد مرتضى منصور عند سؤاله حول الصفقة حول التأكيد على إتمامها.