شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يعلن الطوارئ قبل مواجهة كينيا.. ويستقر على التشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري حالة الطوارئ فى معسكر الفريق استعداداً لمواجهة كينيا فى السادسة مساء الخميس المقبل بضربة البداية للفراعنة فى التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون ، حيث يرغب حسام البدري المدير الفني فى ترك بصمة فى الظهور الرسمي الأول له مع المنتخب فى مباراة كينيا المطالب خلالها بتحقيق الفوز من أجل تصدر المجموعة مبكراً خاصة أنه سيخوض مباراته الثانية أمام جزر القمر يوم 18 خارج مصر.

ودخل البدري مع معاونيه فى إجتماعات مكثفة لبحث كيفية تكون البداية الافريقية التى تكون متوازنة بتحقيق نتيجة كبيرة مه الاداء الذى يرضى الجماهير ، كما حرص على تحفيز اللاعبين وتأكيد ضرورة تحقيق الفوز و تقديم أداء يليق بمنتخب مصر فى أول مبارة رسمية للفراعنة مع الجهاز الجديد ، وتحسين الصورة بعد الأداء الغير جيد للفراعنة فى وديتي بتسوانا و ليبيريا والفوز بهما بنتيجة 1 / 0 لكن الأداء لم يرقي للمستوي المطلوب و هو ما يحاول البدري تحسينه وتغييره أمام كينيا خاصة بعد اكتمال القوة الضاربة بإنضمام صلاح و تريزيجيه وكهربا .

ووفقا لمصدر بالجهاز الفنى للمنتخب فقد استقر حسام البدرى على أكثر من 80% للتشكيلة الاساسية للاعبين من خلال التجارب الودية والتى تعرف خلالها على قدرات بعض الوجوه الجدية وكيفية توظيفها بشكل يفيد المنتخب الوطنى ..حيث سيكون هناك توليفة من المحترفين مع المحليين الذين سيكون لهم نصيب كبير من التشكيل فى ظل تأكيد البدرى بالاعتماد على معيار الاداء فى التدريبات والمباريات بض النظر عن الاحتراف أو اللاعب لناد بعينه .

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واقترب محمد مجدي أفشة من قيادة خط الوسط المهاجم أمام كينيا بدلاً من عبدالله السعيد الذى تم إستبعاده من المعسكر عقب قرار البدري بالموافقة على عدم انضمام لاعبي بيراميدز الذي رفض إرسال لاعبيه "رجب بكار، ومحمد حمدى، وأحمد أيمن منصور، وعمر جابر، ومحمد فاروق، وعبد الله السعيد، وإسلام عيسى" إلى معسكر المنتخب اعتراضاً على قرارات اللجنة المُسيّرة لشؤون اتحاد الكرة، وآخرها تحديد مواعيد المباريات المؤجلة بالدوري دون الرجوع للأندية، مؤكداً تمسكه بلوائح الفيفا التى تنص على إرسال اللاعبين لمنتخباتهم قبل موعد المباريات الدولية بـ72 ساعة فقط ، ويتم تجهيز أفشه لهذا المركز أمام كينيا بعد إصابة حسين الشحات وصعوبة لحاقه بلقاء كينيا.

كما سيحافظ محمد الشناوي على مكانه أساسيا فى حراسة مرمي منتخب مصر أمام كينيا بعد المستوي الرائع الذى يظهر عليه الحارس فى تدريبات الفراعنة ورغبة البدري فى الاعتماد على عناصر الخبرة أمام كينيا لتحقيق الفوز فى أول ظهور رسمي له بعيدا عن أى تجارب فى المراكز الحساسة مثل حراسة المرمى والدفاع .