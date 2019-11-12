رياضة | الجنايني وصبحي مشجعون درجة ثالثة (صورة)

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إنتشرت صورة مساء أمس الإثنين، لمسؤولي الرياضة المصرية توضح مدي فرحتهم عقب تسجيل أحمد ياسر ريان، هدف الفوز خلال مواجهة المنتخب الأولمبي ونظيره الغاني في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقيه للناشئين تحت 23 عام والتي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، على استاد السلام والقاهرة الدولي.

وظهر في الصورة كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة، بإدارة شؤون اتحاد الكرة في حالة فرح عارم، عقب فوز المنتخب المصري في مباراته الدرامية، التي إنتهت أمس بفوز الفراعنة بنتيجة 3-2.

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وفي نفس السياق، حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، علي النزول الي أرض ملعب استاد القاهرة، من اجل تهنئة المنتخب الاوليمبي بعد تأهله إلي دور الاربعة بكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عاماً ، المقامة في القاهرة حتي ٢٢ نوفمبر الجاري.