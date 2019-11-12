رياضة | ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة دورتموند في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة دورتموند في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي برشلونة الاسباني نظيره فريق بروسيا دورتموند الألمانى يوم 23 من نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وقالت صحيفة الموندو الاسبانية الشهيرة أن نادي برشلونة سيدخل هذه المباراة القوية، وهو يفتقد خدمات كلاً من جوردي ألبا ونيلسون سيميدو بسبب الإصابة، بالإضافة إلى المدافع الدولي الاسباني جيرارد بيكيه الموقوف لتراكم البطاقات الصفراء، وسيكون أمام المدير الفني لنادي برشلونة فالفيردي الإعتماد على خط دفاع مكون من جونيور ولينجليت وأومتيتي وروبرتو، مع عدم ضمان جاهزية أومتيتي لهذه المواجهة حتي الآن، كون اللاعب يتعرض لإصابات كثيرة.

يذكر أن مباراة الذهاب في الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا قد إنتهت بين الفريقين، بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بين برشلونة الاسباني، وبروسيا دورتموند الألمانى على ملعب سيجنال أدونا بارك الدولي بمدينة دوتموند.

وسيدخل نادي برشلونة الاسباني، مباراة الإياب بعد التعادل أمام سلافيا براغ التشيكي، في الجولة الماضية ويرغب النادي الاسباني في استغلال عامل الأرض، والجمهور للحصول علي ثلاث نقاط للصعود للدور المقبل من بطولة دروي أبطال أوروبا بينما سيدخل نادي بروسيا دورتموند الألمانى المباراة، وهو يبحث عن نقطة بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الماضية من عمر البطولة الأوربية.