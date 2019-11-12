رياضة | أول تعليق من حمدي فتحي بعد إصابته مع المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من حمدي فتحي بعد إصابته مع المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمرة الأولى على خبر إصابته مع المنتخب المصري، خلال استعدادات الفراعنة لمباراة كينيا ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

أول تعليق من حمدي فتحي بعد إصابته مع المنتخب

ونشر اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له معلقًا عليها: "الحمد لله على كل شىء وراضي بأي حاجه ربنا يدهالي، الحمد لله اكيد ربنا بيختار الصح دايما، واوعدكوا إن شاء الله هرجع أقوى وأحسن من الأول دعواتكوا".

تفاصيل إصابة حمدي فتحي ومدة غيابه

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كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، عن تعرض حمدي للإصابة بقطع في غضروف الركبة، ومن المنتظر أن يغيب على أثرها طويلاً في الفترة المقبلة ، وفقًا لما كشفه التشخيص المبدئي لحالة اللاعب.

وذكر المصدر، أن طبيب المنتخب تواصل مع خالد محمود، طبيب النادي الأهلي، وأخبره بتشخيص إصابة اللاعب المبدئية.

وتابع المصدر حديثه قائلاً، أن إصابة اللاعب عبارة عن قطع كلي في غضروف الركبة، الأمر الذي يرجح غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 شهور وسوف يجري أشعة غدا الثلاثاء، للتأكد من التشخيص.

ومن الجدير بالذكر أن منتخب مصر الأول لكرة القدم يصطدم بنظيره كينيا يوم الخميس المقبل، ضمن تصفيات دور المجموعات في الجولة الأولى، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.