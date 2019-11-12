رياضة | تعرف على سبب وفاة علاء علي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على سبب وفاة علاء علي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير الكرة المصرية اليوم الإثنين 11 نوفمبر نبأ صادم بتوفي علاء علي لاعب نادي الزمالك ونادي بتروجيت السابق عن عمر يناهز الحادية والثلاثين.

سبب وفاة علاء علي

وكان علاء علي قد أكد أنه يعاني من ورم خبيث في المخ اشتكى منه منذ فترة لذلك لم يتواجد في قائمة أي فريق هذا الموسم.

وخضع علاء علي إلى عملية جراحيه منذ فترة في المخ لإزالة الورم ولكن تدهورت حالته جدا بشكل مفاجئ وفشل الأطباء في إنقاذه لينتقل إلى جوار ربه.

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مسيرة علاء علي والأندية التي لعب لها

ولعب علاء علي لصالح 7 أندية طوال مسيرته الكروية منذ موسم 2007 في نادي الزمالك حتى الموسم الماضي مع نادي بتروجيت.

وبدأ علاء علي مسيرته الكروية في نادي الزمالك منذ موسم 2007 وحتى 2012 ثم انضم إلى نادي الجونة ومنه إلى نادي تليفونات بني سويف ومنه إلى نادي سموحة.

وفي موسم 2016 انصم علاء علي إلى نادي طلائع الجيش ثم نادي وادي دجله ثم النادي المصري البورسعيدي وفي النهاية نادي بتروجيت حتى الموسم الماضي.

ولم ينضم علاء علي لأي نادي خلال هذا الموسم بسبب إكتشافه إلى معاناته من ورم خبيث في المخ.