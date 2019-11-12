رياضة | مفاجأة.. نجم تشيلسي يرفض الانضمام إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم تشيلسي يرفض الانضمام إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض واحد من نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي الانضمام إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات القادمة.

ريال مدريد يستهدف ضم كانتي

وأظهر نادي ريال مدريد رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويرغب نادي ريال مدريد في ضم كانتي في يناير القادم لتدعيم خط وسط الفريق في الفترة القادمة بلاعب قوي.

رد كانتي على رغبة ريال مدريد في ضمه

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نجولو كانتي رفض نهائيا فكرة الانضمام إلى نادي ريال مدريد في انتقالات الشتاء أو الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن كانتي لديه رغبة في البقاء في تشيلسي مدى الحياة وعدم الانضمام إلى أي نادي أخر حتى ينتهي عقده مع البلوز على الأقل.

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كما ذكرت الصحيفة أن عقد كانتي مع تشيلسي لازال يتبقى فيه ثلاث مواسم بخلاف الموسم الحالي حتى عام 2023.

تصريحات كانتي عن الرحيل عن تشيلسي

ونقلت الصحيفة تصريحات لكانتي قال فيها: "أتطلع للبقاء مع تشيلسي حتى نهاية عقدي، هذا هو النادي الذي نموت فيه كثيرًا".

مشاركات نجولو كانتي مع تشيلسي هذا الموسم

وقد شارك نجولو كانتي في 7 مباريات حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف.

ترتيب تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي تشيلسي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.