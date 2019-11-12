رياضة | عاجل.. أول رد فعل من رونالدو بعد أزمته مع ساري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد فعل من رونالدو بعد أزمته مع ساري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن مفاجأة مدوية بعد الرد الناري للبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، على خلفية قرار استبداله من مدرب الفريق ماوريسيو ساري، في المباراة التي جمعت اليوفي مع ضيفه ميلان، مساء أمس، ، ضمن بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

أول رد فعل من رونالدو بعد أزمته مع ساري

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، لأن رونالدو فاجئ الجميع برد فعله عقب استبداله أمام ميلان، حيث قام بسب مدربه ساري بوالدته، قبل الذهاب إلى غرفة خلع الملابس.

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تفاصيل أزمة رونالدو وساري

اشتعل فتيل الأزمة مبكرًا باستبدال النجم البرتغالي في الدقيقة 55 من زمن المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، الأمر أغضب الأسطورة البرتغالية، ليخرج من الملعب غاضبًا متجها إلى غرف خلع الملابس مباشرة دون الجلوس على مقاعد البدلاء.

وتعد هذه المرة الثانية التي يصطدم فيها رونالدو بمدربه ساري، حيث تكررت الواقعة في مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا، عندما تم استبدال رونالدو من المباراة، ليبدي اللاعب غضبه من المدرب بعدم مصافحته.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس تمكن من حسم قمة ميلان لصالحه بهدف دون رد، أحرزه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 77 من عمر المباراة، ليعيد اليوفي من جديد إلى انتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو".