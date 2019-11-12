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شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة ناصر ماهر مع الإصابات.. "متعودة دايماً" والان مع تفاصيل الخبر
ولم تكن هذه الإصابة هى الأولى لناصر ماهر ، فسبق و تعرض لعدة إصابات من قبل، مع الفرق التى يلعب لها ، مثل الرباط الصليبى .
تعرض ناصر ماهر لقطع فى الرباط الصليبى عام 2015 ، و قت كان ضمن ناشئين الأهلى ، وفى أثناء التدريبات اصطدم بأحمد رمضان بيكهام زميله بالفريق ، وخضع لإجراء عملية جراحية.
وقبل أن يتم شفاء اللاعب، من الإصابة اللعينة، عاوده الرباط الصليبى مرة أخرى ، وذلك خلال فترة التأهيل ، ليرقد مرة اخرى أسيرا للصليبى غول الملاعب .
وقبل ساعات تعرض لاعب سموحة إلى خلع فى الكتف خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبى فى مباراة مالى بالجولة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة ، و المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .
وكشفت أشعة الرنين المغناطيسى والأشعة السينية التى أجراها اللاعب مفصل الكتف وجود تهتك بالأربطة الأمامية، وقطع بالحافظة الأمامية للمفصل، وتم تثبيت المفصل بواسطة دعامة خاصة، ويحتاج اللاعب لفترة راحة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع للعودة للتدريبات ، أى أنه لن يشارك فى باقى مباريات المنتخب بالبطولة الأفريقية
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