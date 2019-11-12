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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استبعاد سترلينج من معسكر منتخب إنجلترا بعد شجاره مع لاعب ليفربول
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
الخليج 365
قرر المنتخب الإنجليزي بقيادة مديره الفني جاريث ساوثجيت، استبعاد نجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج من قائمة منتخب الأسود الثلاثة التى تواجه الجبل الأسود الخميس المقبل.
وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، أن سبب استبعاد سترلينج هو شجاره مع زميله بالفريق ومدافع ليفربول جو جوميز داخل معسكر منتخب إنجلترا أمس الإثنين، على خلفية شجارهما معا في مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مساء الأحد التى انتهت بفوز رفاق محمد صلاح 3-1 بقمة الجولة الـ13 من الدوري الانجليزي.
وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة المتوترة بين اللاعبان انتقلت بينهما في معسكر الأسود الثلاثة، حيث وقع شجار الإثنين بين جو جوميز و رحيم سترلينج أثناء تدريبات المنتخب الانجليزي، وتم احتواء الموقف بعد تفريقهم عن بعض بواسطة زملائهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن سبب الشجار هو أن جوميز مدافع الريدز أطلق مزحة حول فوز ليفربول على مانشستر سيتي، الأمر الذي أثار غضب ستيرلينج ودخل الثنائي في شجار، ليتم بعد ذلك استبعاد سترلينج.
ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة كل من الجبل الأسود وكوسوفو يومي 14 و17 نوفمبر على التوالي بتصفيات يورو 2020 .
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