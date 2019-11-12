اخبار الرياضه

استبعاد سترلينج من معسكر منتخب إنجلترا بعد شجاره مع لاعب ليفربول

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استبعاد سترلينج من معسكر منتخب إنجلترا بعد شجاره مع لاعب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استبعاد سترلينج من معسكر منتخب إنجلترا بعد شجاره مع لاعب ليفربول

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

استبعاد سترلينج من معسكر منتخب إنجلترا بعد شجاره مع لاعب ليفربول

الخليج 365

قرر المنتخب الإنجليزي بقيادة مديره الفني جاريث ساوثجيت، استبعاد نجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج من قائمة منتخب الأسود الثلاثة التى تواجه الجبل الأسود الخميس المقبل.

 

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، أن سبب استبعاد سترلينج هو شجاره مع زميله بالفريق ومدافع ليفربول جو جوميز داخل معسكر منتخب إنجلترا أمس الإثنين، على خلفية شجارهما معا في مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مساء الأحد التى انتهت بفوز رفاق محمد صلاح 3-1 بقمة الجولة الـ13 من الدوري الانجليزي.

Advertisements

 

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة المتوترة بين اللاعبان انتقلت بينهما في معسكر الأسود الثلاثة، حيث وقع شجار الإثنين بين جو جوميز و رحيم سترلينج أثناء تدريبات المنتخب الانجليزي، وتم احتواء الموقف بعد تفريقهم عن بعض بواسطة زملائهم.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب الشجار هو أن جوميز مدافع الريدز أطلق مزحة حول فوز ليفربول على مانشستر سيتي، الأمر الذي أثار غضب ستيرلينج ودخل الثنائي في شجار، ليتم بعد ذلك استبعاد سترلينج.

 

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة كل من الجبل الأسود وكوسوفو يومي 14 و17 نوفمبر على التوالي بتصفيات يورو 2020 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد سترلينج من معسكر منتخب إنجلترا بعد شجاره مع لاعب ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا