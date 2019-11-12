شكرا لقرائتكم أجاي وأزارو ينضمان إلى تدريبات الاهلى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسافر أجاي إلى نيجيريا لتجديد حواز السفر الخاص به ، ويواصل الاهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش بعدما إستأنف التدريبات أمس عقب راحة حصل عليها الفريق 4 أيام بعد معسكر الأمارات الأخير ويغيب لاعبو الفريق الدوليين مع المنتخب الأول وكذلك مع المنتخب الأولمبي بجانب الثنائي على معلول وجيرالدو المتواجد مع منتخبا بلادهم ، ويبحث الجهاز الفني حالياً عن مباراة أو مباراتين ديتين خلال الأيام المقبلة قبل استئناف الدوري بمواجهة الجونة 25 نوفمبر الجاري.
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