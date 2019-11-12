شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أجاي وأزارو لتدريبات الأهلي.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم ثنائي الأهلي النيجيري جونيور أجاي والمغربي وليد أزارو لتدريبات الفريق اليوم ،الثلاثاء، بإستاد التتش بعدما غاب الثنائي عن مران الفريق امس لتواجدهما في بلادهما حيث سافر الأول للأنضمام لمنتخب بلاده الأول قبل أن يتم إستبعاده من القائمة النهائية لأسود الأطلسي استعدادا لمواجهتى موريتانيا وبورندى في تصفيات أمم افريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) .

وسافر أجاي إلى نيجيريا لتجديد حواز السفر الخاص به ، ويواصل الاهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش بعدما إستأنف التدريبات أمس عقب راحة حصل عليها الفريق 4 أيام بعد معسكر الإمارات الأخير، ويغيب لاعبو الفريق الدوليين مع المنتخب الأول وكذلك مع المنتخب الأولمبي بجانب الثنائي على معلول وجيرالدو المتواجد مع منتخبا بلادهم ، ويبحث الجهاز الفني حالياً عن مباراة أو مباراتين ديتين خلال الأيام المقبلة قبل استئناف الدوري بمواجهة الجونة 25 نوفمبر الجاري.