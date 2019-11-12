شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات مثيرة فى مظاليم بحرى والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم مباريات الجولة الرابعة بدورى القسم الثانى بإقامة 6 مباريات فى الجولة الثالثة التى تضم أندية بحرى واسكندرية غاية فى القوة والندية خاصة وأن هذه المجموعة تضم عدد كبير من الأندية الشعبية التى دائما ما تشهد المباريات فيما بينهم ندية وإثارة حتى اللحظات الاخيرة .

فعلى ملعبه بالدقهلية يستضيف المنصورة المترنح بقيادة رضا العيسوى نظيره بلدية المحلة بقيادة كرم جابر فى لقاء الفائز مولود والخاسر مفقود فخسارة أى فريق منهما تعنى رحيل الجهاز الفنى بالكامل فأبناء المنصورة لم يحققوا سوى نقطتين فقط من التعادل فى الأسبوعين الاول والثانى امام الحمام وأبو قير للأسمدة بينما خسر أخر لقاءته أمام المحلة بهدفين نظيفين ، بينما وبالرغم من النفقات الكثيرة التى قام مجلس إدارة البلدية بصرفها على الفريق إلا أن النتائج جاءت عكسية وخسر الفريق مباراتين من الثلاثة التى خاضها امام الرجاء المطروحى وأبو قير وتعادل أيضا فى الجولة الأولى على ملعبه أمام دمنهور .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يستضيف أبوقير للأسمدة بقيادة علاء نوح فريق بيلا بقيادة ياسر رضوان فى مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض الذين يعيشون حالة من النشوة بعد الفوز الاخير على بلدية المحلة وارتفاع رصيدهم إلى 5 نقاط ، بينما حقق بيلا بأقل الإمكانيات نقطتين ، كما يستضيف الرجاء المطروحى بقيادة هانى العقبى صاحب الـ5 نقاط مع الأوليمبى الذى يقبع فى المركز الأخير للمجموعة بدون رصيد من النقاط ، وربما تكون تلك المباراة الأخير لأحمد الكأس فى قيادة الفريق السكندرى حال تلقيه الخسارة الرابعة على التوالى .

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كما يلتقى دمنهور بقيادة أحمد سارى صاحب الـ7 نقاط على ملعبه مع مالية كفر الزيات الذى يعيش حالة منت الأزمات المالية الطاحنة ، فى الوقت الذى يستضيف فيه فاركو بقيادة الدكتور أحمد عاشور المتصدر للمجموعة برصيد 7 نقاط فريق الحمام بقيادة أحمد فكرى الصغير الذى حقق فوزا غاليا الجولة الماضية على دكرنس .

وتختتم مباريات المجموعة بلقاء دكرنس الذى يقوده أيمن الجمل وصاحب الـ6 نقاط مع غزل المحلة الذى يقوده خالد عيد ويتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط ، ويحاول أبناء دكرنس العودة من جديد للإنتصارات ، فى الوقت الذى يحاول فيه أبناء المحلة التشبث بالأمل والخروج بنتيجة إيجابية تساعدهم على الإستمرار فى المنافسة .