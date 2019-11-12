الإسماعيلى يواجه المصرى البورسعيدى ودياً استعداداً للجزيرة الإماراتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء فريق الاسماعيلى مباراة ودية مع نظيره المصرى البورسعيدى على ستاد الاسماعيلية فى إطار استعدادات الفريقين لمشوارهما بالبطولات الافريقية. وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف ثم خسر من نادى مصر بهدفين فى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري. ومن المقرر أن يختتم ودياته الاسماعيلى بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى. Advertisements وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة. بينما يستعد المصرى البورسعيدى لإنطلاق دور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية نهاية الشهر الجارى. و أكد ايهاب جلال، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، أنه يسعى من خلال تلك المباريات لمنح لاعبيه حساسية المباريات خلال فترة التوقف الطويلة التى ستمتد لنحو شهر كامل.

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