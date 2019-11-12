شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتدرب ببتروسبوت استعدادًا لمواجهة الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته فى الثامنة مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى إطار الإعداد لمباراة الكاميرون المقرر لها الثامنة مساء الخميس ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ، التى تستضيفها مصر والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020 .

وحرص غريب على الاجتماع باللاعبين وطالبهم بغلق مباراة غانا والتركيز فى لقاء الكاميرون المقرر له الخميس والتحذير من قوة المنتخب الكاميروني الذى يضم عناصر جيدة فى الفريق.

واستقر شوقى غريب على إراحة الأساسيين ممن شاركوا فى مباراة غانا التي أقيمت أمس لإراحتهم خوفا من الإجهاد والإصابات التى تهدد الفريق بعد فقدان ناصر ماهر رسمياً وإستبعاده من قائمة الفريق لحاجته لفترة 4 أسابيع للشفاء من الخلع في الكتف الذى تعرض له فى مباراة مالي، التى شهدت خروجه ومشاركة عمار حمدي بدلاً منه فى اللقاء الذى شهد فوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه مصطفي محمد.