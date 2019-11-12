ملف الإثنين.. خطوة على الأولمبياد.. صدمة للأهلي.. ووفاة علاء علي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
اقترب حلم طوكيو 2020 أكثر بعدما أصبح المنتخب المصري أول المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.
الخليج 365 يستعرض أبرز أخبار أمس (الإثنين):
قطعنا نصف الطريق.. "الروح" تقود مصر لهزيمة غانا والتأهل لقبل نهائي تصفيات الأولمبياد
غريب: الفوز هديتي للجماهير.. وغانا سجلت عندما كنت أصلي
صدمة للأهلي.. اتحاد الكرة يُعلن إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة
مصدر بالأهلي: غياب حمدي فتحي قد يستمر لـ3 أشهر وفقا لحجم إصابته
وفاة علاء علي لاعب الزمالك الأسبق
"مكنش عايز يقول لحد انه تعبان".. نجوم الكرة المصرية ينعون علاء علي
رحيل علاء علي.. عاش باحثا عن الذات.. وغادر الحياة في هدوء
بالفيديو.. "قدم يسرى ساحرة".. أهداف ومهارات الراحل علاء علي
الزمالك يقيم عزاء للراحل علاء علي.. ومرتضى يخصص لأسرته معاشًا شهريًا
مفاوضات متقدمة للزمالك مع علي غزال
إسلام جابر لمصراوي: نادم على توقيعي للأهلي.. ولو طلبني الزمالك لن أرفض
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