استبعاد ستيرلنج من منتخب إنجلترا بعد مشاجرته مع لاعب ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استبعاد رحيم ستيرلنج، لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، من لقاء مونتينجرو بعد دخوله في مشاجرة مع زميله جو جوميز لاعب ليفربول خلال معسكر الفريق استعدادا لتصفيات أمم أوروبا.

وكشفت صحيفتا "ديلي ميل" و"ميرور" أن ستيرلنج لن يلعب مباراة مونتينجرو يوم الخميس المقبل في التصفيات المؤهلة لـ"يورو 2020"، بعد اشتباكه بالأيدي مع جوميز على ملعب "سانت جورج بارك" مساء يوم الإثنين.

وكان ستيرلنج اشتبك مع جوميز في نهاية فوز ليفربول على مانشستر سيتي في "آنفيلد" يوم الأحد بنتيجة (3-1) في بريميرليج، لكن يبدو أن الأجواء لا تزال مشحونة حيث امتدت إلى معسكر المنتخب الإنجليزي في اليوم التالي.

Advertisements

وقال جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا: "أحد التحديات والقوة العظيمة التي تواجهنا هو أننا تمكنا من فصل المنافسة بين الأندية عن الفريق الوطني، لكن لسوء الحظ كانت مشاعر مباراة الأحد لا تزال قاسية".

وأضاف في تصريحات صحفية: "لقد اتخذنا قرارًا باستبعاد رحيم من مواجهة مونتينجرو، شعوري هو أن الشيء الصحيح للفريق هو الإجراء الذي اتخذناه بموافقة الفريق بأكمله، ومن المهم أن ندعم اللاعبين ونركز ليلة الخميس".

يُذكر أن ليفربول وسّع الفارق مع مانشستر سيتي حامل اللقب إلى تسع نقاط بعد مرور 12 جولة، ليعزز الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وترتفع طموحات جماهير الفريق في حصد لقب المسابقة للمرة الأولى منذ عام 1990.