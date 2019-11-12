تشيلسي يضع عينه على موهبة إيندهوفن

كشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يضع نصب عينيه التعاقد مع موهوب آيندهوفن الهولندي محمد أمين إحتاراين في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكر موقع ‘‘كالتشيو ميركاتو‘‘ الإيطالي، أن إدارة تشيلسي تراقب عن كثب التعاقد مع الموهوب الهولندي

صانع ألعاب آيندهوفن محمد أمين إحتاراين، الذي سينتهي عقده مع فريقه في عام 2022.محمد أمين إحتارين من مواليد مدينة أوتريخت بهولندا في 12 فبراير 2002، وهولاعب كرة قدم هولندي من أصول مغربية، يشغل مركز لاعب وسط بنادي آيندهوفن والمنتخب الهولندي.وشارك إحتارين مع المنتخب الهولندي تحت 17 سنة الذي فاز ببطولة أمم أوروبا تحت 17 سنة 2018، وفي 3 نوفمبر 2019، اختار لاعب آيندهوفن الشاب رسميًا اللعب للمنتخب الهولندي بدلًا من المنتخب المغربي.