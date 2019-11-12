كوليبالي يشعل سباق الانتقالات بين عملاقي إسبانيا

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن كبار الأندية الأوروبية تتابع عن كثب موقف المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي حول إمكانية رحيله عن نابولي بنهاية الموسم الحالي.

وذكر موقع ‘‘لو10 سبورت‘‘ الفرنسي، أن أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربوول وبايرن ميونيخ وغيرها من الأندية الكبرى ستتابع عن كثب مصير كوليبالي بعد توتر علاقة بعض لاعبي نابولي مع الإدارة في الفترة الآخيرة.

ويعتزم أوريليو دي لورينتس رئيس نادي نابولي التخلص من المدافع السنغالي كوليبالي، ضمن حملة التطهير الشاملة التي ينوي الرئيس القيام بها في نهاية الموسم الحالي بعد تمرد بعض اللاعبين على الإدارة.

ويرغب دي لورينتس الاستفادة من القيمة السوقية العالية لخاليدو كوليبالي لاسترداد الحد الأقصى من المال لتمويل النادي بصفقات جديدة في نهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد في منافسة شرسة مع

الكبرى ستتابع عن كثب مصير كوليبالي بعد توتر علاقة بعض لاعبي نابولي مع الإدارة في الفترة الآخيرة.ويعتزم أوريليو دي لورينتس رئيس نادي نابولي التخلص من المدافع السنغالي كوليبالي، ضمن حملة التطهير الشاملة التي ينوي الرئيس القيام بها في نهاية الموسم الحالي بعد تمرد بعض اللاعبين على الإدارة.ويرغب دي لورينتس الاستفادة من القيمة السوقية العالية لخاليدو كوليبالي لاسترداد الحد الأقصى من المال لتمويل النادي بصفقات جديدة في نهاية الموسم الحالي.ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد في منافسة شرسة مع برشلونة في كلاسيكو خاص خارج المستطيل الأخضر من أجل الظفر بخدمات كوليبالي.

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