أوبامينج يحدد مستقبله مع آرسنال

أكدت تقارير صحفية أن الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال الإنجليزي يخطط لمغادرة الجانرز بالفعل في نهاية الموسم الحالي.

وذكر موقع ‘‘لو10 سبورت‘‘ الفرنسي، أن أوباميانج رفض التوقيع على عقد جديد مع الجانرز لتمديد عقده في ملعب الإمارات، حيث أنه مرتبط بموجب عقد حتى يونيو 2021.

ويخطط أوباميانج لإنهاء الموسم مع آرسنال ومن ثم الرحيل لنادٍ آخر في حال تحقق شرط واحد فقط، وهو إذا لم يتمكن النادي اللندني من الحصول على مركز مؤهل للعب في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وفي حالة فشل الجانرز في الصعود لدوري الأبطال بالموسم المقبل، فيمكن لأوباميانج الرحيل في الصيف المقبل، قبل عام واحد على نهاية عقد، وهو ما ينعش آمال الأندية المهتمة بضمه.

وأكد الموقع أن

وأصبح أوباميانج أسرع لاعب في تاريخ النادي يسجل 50 هدفًا مع آرسنال، وقد يتخذ قرارًا كبيرًا في الفترة المقبلة لبقية حياته المهنية. الرحيل في الصيف المقبل، قبل عام واحد على نهاية عقد، وهو ما ينعش آمال الأندية المهتمة بضمه.وأكد الموقع أن برشلونة مهتم جدًا بالتعاقد مع أوباميانج لخلافة لويس سواريز في الكامب نو، وقد ينقض النادي الكاتالوني عليه بنهاية الموسم الحالي.وأصبح أوباميانج أسرع لاعب في تاريخ النادي يسجل 50 هدفًا مع آرسنال، وقد يتخذ قرارًا كبيرًا في الفترة المقبلة لبقية حياته المهنية.

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