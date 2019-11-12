شاهد.. فوطة "سحر" غانا أمام المنتخب الأوليمبي

وضع منتخب غانا الأوليمبي، "فوطة" في مرماهم خلال الشوط الأول امام المنتخب الأوليمبي بالجولة الثانية للدور الأول في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للأوليمبياد. للأوليمبياد.

وتنشر "الوفد"، صور ما وضعه الفريق الغاني، ومكتوب علينا حسبنا الله ونعم الوكيل يا الله باللغة الإنجليزية. واكتشف لاعبو المنتخب الأمر بعد نهاية الشوط الأول وأخذ اللاعبون هذه الفوطة واحتفظ بها الفريق بعد نهاية اللقاء. Advertisements كان المنتخب الأوليمبي هزم غانا بنتيجة 3/2 في مباراة ماراثونية، وصعد بشكل رسمي لنصف نهائي البطولة.

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