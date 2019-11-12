رياضة | موعد مباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء 12-11-2019 بكأس أمم إفريقيا للناشئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء 12-11-2019 بكأس أمم إفريقيا للناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد السلام مباراة قوية وحاسمة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020، بين منتخبي ساحل العاج وجنوب إفريقيا، في لقاء قوي وسيكون فيصل في ترتيب المجموعه في البطولة التى تستضيفها مصر نوفمبر الجاري.

موعد مباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب

يستعد ملعب السلام لإستضافة مباراة قوية تجمع بين ساحل العاج وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسه مساءا بتوقيت السعودية والسابعه مساءا بتوقيت الإمارات والرابعه عصرا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب

يستعد ملعب السلام لإستضافة مباراة قوية تجمع بين ساحل العاج وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسه مساءا بتوقيت السعودية والسابعه مساءا بتوقيت الإمارات والرابعه عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD والتردد الأرضي لقناة Time Sport HD.

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ترتيب المجموعه الثانيه قبل مباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب

ساحل العاج 3 نقاط

جنوب إفريقيا نقطة

زامبيا نقطة

نيجيريا بلا نقاط

وحقق منتخب ساحل العاج الفوز في اللقاء الأول علي منتخب نيجيريا بهدف دون رد من ركلة جزاء بينما حسم التعادل السلبي مباراة زامبيا وجنوب إفريقيا.