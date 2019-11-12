رياضة | نجم المنتخب المصري بديلاً لمبابي في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم المنتخب المصري بديلاً لمبابي في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن ريال مدريد أعلن استسلامه في صفقة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، لتتجه أعين الفريق الملكي صوب نجم المنتخب المصري.

وأصبح اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي محط أنظار نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت العديد من التقارير الاسبانية أن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز يرغب في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح لتدعيم خط هجوم الفريق الاسباني الموسم القادم في حال فشل التعاقد مع اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

Advertisements

ويجهز نادي ريال مدريد الإسباني عرضًا قيمته 150 مليون يورو للاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح، وذلك حال فشل استقطاب هدف الفريق الأول لتدعيم خط الهجوم وهو اللاعب الدولي الفرنسي، كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح قدم أداء أكثر من رائع مع نادي ليفربول الإنجليزي منذ الإنضمام له قبل ثلاث سنوات من صفوف نادي روما الإيطالي ونجح في الحصول علي هداف بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " موسمين علي التوالي بالإضافة للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوربي الموسم الماضي مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ويعد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح محط أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري مثل نادي ريال مدريد الإسباني بالإضافة إلى نادي يوفنتوس الإيطالي كما ذكرت العديد من التقارير العالمية خلال الفترة السابقة.