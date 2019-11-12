رياضة | لأول مرة.. زوجة علاء علي تقص اللحظات الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. زوجة علاء علي تقص اللحظات الأخيرة قبل وفاته (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت زوجة اللاعب علاء علي نجم نادي الزمالك الأسبق، اللحظات الأخيرة قبل وفاة نجم وادي داجلة وبتروجيت السابق.

وتواجدت زوجة اللاعب، اليوم أثناء تشييع جثمانه إلي مثواه الأخير، وقالت أن نجم الزمالك الأسبق قد زاد عليه المرض بشكل كبير في أيامه الأخيرة.

شفاء علاء علي من السرطان

وواصلت: أنه كان يعاني من ورم سرطاني، وتم علاجه وشفي منه بشكل تام، لكن حدث توقف في عضلة القلب بشكل مفاجئ، ولفظ اللاعب أنفاسه الأخير علي إثرها.

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الأيام الأخيرة في حياة نجم الزمالك الأسبق