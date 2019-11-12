رياضة | عاجل.. "شوبير" يكشف عن اللحظات العصيبة في حياة اللاعب علاء علي قبل وفاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "شوبير" يكشف عن اللحظات العصيبة في حياة اللاعب علاء علي قبل وفاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن اللحظات العصيبة في حياة اللاعب الراحل علاء علي نجم نادي الزمالك وبتروجبت ووادي دجلة. اللحظات الأخيرة في حياة علاء علي

ونشر شوبير، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، يوضح خلالها أصعب اللحظات التي مر بها اللاعب قبل وفاته أمس الإثنين.

وكتب شوبير: "اللحظات العصيبة في حياة الراحل علاء علي بدأت من خلال مباراة الاسماعيلي وبتروجت الودية التي تعرض فيها للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وفي الوقت نفسه بدأت تظهر عليه أعراض الورم الحميد وبعد تعافى اللاعب من الإصابة لم يشارك في مباريات فريقه الذي كان يقترب من الهبوط لدوري المظاليم. علاء علي يكتشف مرضه Advertisements

وتابع شوبير أثناء البطولة الافريقية الماضية بدأ يشعر اللاعب مجددا بحالة من عدم الاتزان وفقدان الوعي وتلقى عرضا من حرس الحدود إلا أن القدر لم يكن رحيما به وفي الوقت الذي كان يستعد فيه اللاعب للذهاب ومقابلة طارق العشري المدير الفني للحرس تعرض للإغماء داخل المنزل وتوجه لطبيب ليتشف معاناته من ورم حميد وحاجته إلى تدخل جراحي. علاء علي يعود للملاعب قبل أيام من وفاته وقام بعمل الجراحة وتم إزالة الورم ولكن قدمه ويده اليسرى عانوا من الشلل التام وبدأ في التحرك من خلال جلسات العلاج الطبيعي حتى عادوا للعمل بشكل طبيعي بعد 30 جلسة من العلاج الطبيعي أخرهم كانت منذ ثلاثة أسابيع وبدأ اللاعب يمارس حياته بشكل طبيعي وتوجه إلى صالة الألعاب البدنية لاستعادة اللياقة البدنية والعودة للملاعب من جديد. نهاية درامية

الساعات الأخيرة في حياة اللاعب كانت مليئة بالدراما حيث اشتكى من مشاكل في القلب، واشتكى من الصداع الشديد وكان يستعد للتوجه للطبيب في يوم الوفاة إلا أنه أمسك قلبه من فرط الألم وطلب ذويه سيارة الإسعاف حتى نفذ أمر الله تعالى.