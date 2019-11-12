منتخب مصر الأوليمبي يواصل تدريباته باستاد بتروسبورت...

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وحرص غريب على الاجتماع باللاعبين وطالبهم بغلق مباراة غانا والتركيز فى لقاء الكاميرون المقرر له الخميس والتحذير من قوة المنتخب الكاميروني الذى يضم عناصر جيدة فى الفريق.
واستقر شوقى غريب على إراحة الأساسيين ممن شاركوا فى مباراة غانا التي أقيمت أمس لإراحتهم خوفا من الإجهاد و الإصابات التى تهدد الفريق بعد فقدان ناصر ماهر رسمياً وإستبعاده من قائمة الفريق لحاجته لفترة 4 أسابيع للشفاء من الخلع في الكتف الذى تعرض له فى مباراة مالي التى شهدت خروجه ومشاركة عمار حمدي بدلاً منه فى اللقاء الذى شهد فوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه مصطفي محمد.
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