شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام الفيفا تشيد بتنظيم مصر بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت السنغالية فاطمة سامورا، سكرتير عام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والقائم بأعمال سكرتير عام الكاف، بفوز المنتخب المصرى الأولمبى على نظيره الغانى، فى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، معربة عن سعادتها بالتنظيم وتقديم الشكر للجمهور المصرى.

وقالت سامورا، عبر حسابها الرسمى على تويتر: "يا لها من ليلة! يا لها من مباراة، الكثير من الحب لجمهوركم الرائع"، وأضافت: "شكراً لزملائنا الاتحاد المصرى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والسيد عمرو الجناينى، رئيس لجنة إدارة أعمال الاتحاد المصرى لكرة القدم، على الاستقبال الرائع".



فاطمة سامورا عبر تويتر

وكان المنتخب الأولمبى، نجح فى تحويل خسارته أمام غانا، بهدفين مقابل هدف للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جرت بينهما، مساء الاثنين، على استاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة الثانية لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

أحرز أهداف المنتخب الأولمبى مصطفى محمد، رمضان صبحى وأحمد ياسر ريان، وبهذه اللنتيجة ارتفع رصيد المنتخب الأولمبى إلى 6 نقاط فى المركز الأول للمجموعة، ويضمن الفراعنة الصعود للدور قبل النهائى للبطولة.