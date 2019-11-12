شكرا لقرائتكم خبر عن الشقيقان محمد ومروان الشوربجى يترقبان مواجهة جديدة فى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف اليوم الثلاثاء مباريات دور الـ 16 ببطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار، حيث يشهد هذا الدور أكثر من مباراة مثيرة خاصة للاعبين المصريين.

8 لاعبين من أصل 14 مصرياً، تواجدوا في هذا الدور وهم، محمد الشوربجي، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، محمد أبو الغار، مروان الشوربجي، فارس الدسوقي، عمر مسعد، وزاهد سالم، في تمثيل مصري أكثر من رائع خاصة بعدما انسحب الثنائي علي فرج لاعب وادي دجلة و المصنف الأول عالمياً وحامل اللقب قبل انطلاق البطولة لظروف أسرية، وكريم الحمامي الذي أبعدته الاصابة عن المشاركة.

وفي مباريات اليوم يلتقي زاهد سالم مع الكولومبي المخضرم ميجيل رودريجيز، فيما يلتقي مروان الشوربجي المصنف العاشر عالمياً في مواجهة صعبة مع المصنف الثامن محمد أبو الغار، في الوقت الذي يواجه فيه عمر مسعد المصنف الـ 15 منافسه النيوزلاندي بول كول، وأخيراً يلتقي محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً مع الهندي سوراف جوزال.

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الطريف في الأمر أنه في حالة تأهل ثنائي عائلة الشوربجي محمد ومروان إلى ربع نهائي بطولة العالم، سيلتقي الثنائي مجدداً للمرة الثالثة في الموسم الحالي، بعد أن تواجها في نصف نهائي سان فرانسيسكو والصين المفتوحة، حيث تفوق محمد الشوربجي على شقيقه الأصغر مروان ليصل إلى نهائي البطولتين اللتان توج بهما.

وجدير بالذكر أن بطولة العالم لسيدات الإسكواش كانت قد أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، وتوجت بها البطلة المصرية نور الشربيني للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.