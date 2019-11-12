وليد صلاح الدين: قيمة رمضان صبحي فى المنتخب الاولمبي لا تقل عن صلاح مع الكبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، أن نزول عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 65 من مباراة المنتخب الأولمبي ضد غانا نقطة تحول في المباراة، مشيرا إلى أن هذا التغيير حرر اللاعبين وبدأت تلعب كرة حقيقية، كما أنه شكل جبهة قوية مع كريم العراقي.
وفاز المنتخب الأولمبي على نظيره الغاني بنتيجة 3 / 2 في الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا نحت 23 سنة.
وشدد على أن اللاعبين كانوا رجالا ويلعبون بمسئولية تجاه الشعب المصري، وتعلموا من أخطاء بطولة أمم أفريقيا للكبار، مطالبا شوقي غريب المدير الفني بتحرير اللاعبين.
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