شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز الفيصل: «السوبر الإسباني» في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أعلن رئيس هيئة

أعلن رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه في «تويتر» مساء أمس إقامة السوبر الإسباني في السعودية ، الذي سيقام بمشاركة 4 فرق ( ريال مدريد ، وبرشلونة، وأتليتيكو مدريد، وفالنسيا)، خلال الفترة من 8 إلى 12 من شهر يناير القادم. يأتي ذلك استمرارا لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الكبرى.

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