شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوهرة» يحتضن «السوبر السعودي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله المرزوق (الرياض) @abdullah_mrzog1

كشفت مصادر لـ«الخليج 365» أن الهيئة العامة للرياضة قد اعتمدت يوم (السبت) الرابع من شهر يناير القادم، موعداً نهائياً لإقامة نهائي كأس الهيئة العامة للرياضة للسوبر السعودي، الذي سيجمع بطل كأس خادم الحرمين الشريفين التعاون، ضد بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن استاد مدينة الملك عبدالله بجدة (الجوهرة)، سيحتضن النهائي المرتقب، ويعتبر نهائي هذه النسخة هو الأول الذي سيقام في جدة وأيضاً سيلعب في فصل الشتاء، إذ كان المعمول به في مواعيد النهائيات السابقة أن يقام النهائي قبل بدء الموسم الرياضي في فصل الصيف ويعتبر استهلالاً لبداية الموسم الرياضي السعودي.

ويعود نهائي السوبر مجدداً لأرض المملكة بعد أن أقيم آخر ثلاث نسخ في العاصمة البريطانية لندن في البطولة التي بدأت بنسختين أقيمت داخل أراضي المملكة الأولى كانت في مدينة الملك عبدالعزيز في الشرائع، والثانية كانت في استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ويخوض بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين النصر في شهر يناير القادم النهائي الثالث له في بطولة السوبر، ويسعى أنصاره ومحبوه لخطف اللقب الذي لم يسجل فريقهم ضمن سجلات أبطاله، فيما يعتبر هذا النهائي هو الأول للتعاون، الذي وصل إليه بعد تحقيقه كأس الملك في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.