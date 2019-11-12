شكرا لقرائتكم خبر عن «مناورة» تحدد تشكيلة الأخضر لمواجهة أوزبكستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

شدد مدرب المنتخب السعودي رينارد على «الانضباط» الفني خلال تحضيراته لمواجهة أوزبكستان بعد غد (الخميس) في طشقند، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022، وأمم آسيا 2023، إذ يسعى مدرب الأخضر لتطبيق نهج فني يتناسب مع المواجهة المهمة لمنتخبنا الوطني أمام نظيره الأوزبكي، التي يطمح من خلالها الفرنسي رينارد لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، واعتلاء صدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط.

وسيضع رينارد اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة أوزبكستان القادمة من خلال المناورة الكروية التي سيجريها في مران اليوم (الثلاثاء)، إذ سيعتمد النهج الفني والجوانب التكتيكية التي ينوي بها مباغتة الخصم في اللقاء المرتقب. وشهدت تدريبات الصقور الخضر روحا معنوية عالية لدى اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والعودة للوطن بنقاط المباراة، وانتزاع صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولتي العالم وأمم آسيا القادمتين.