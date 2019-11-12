شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يعسكر لـ «الآسيوية» في طوكيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

تقرر مغادرة بعثة فريق الهلال إلى العاصمة اليابانية طوكيو يوم 17 نوفمبر الجاري لإقامة معسكر قصير في اليابان حتى مباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019 أمام أوراوا الياباني يوم الأحد 24 من الشهر ذاته على ملعب سايتاما، وذلك بهدف إبعاد الفريق عن الشحن النفسي والتأقلم على الأجواء.

وفي السياق نفسه، قرر مدرب الفريق رازفان ‏مغادرة الأجانب المستبعدين آسيوياً (عمر خربين وكويلار وإدواردو) مع بعثة الفريق إلى اليابان، وسيعاود الفريق الهلالي مساء غدٍ الأربعاء في الساعة الثامنة مساء تدريباته الاعتيادية تأهباً لمواجهة إياب النهائي الآسيوي، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني لجميع لاعبي الفريق بعد المجهود الكبير الذي قدموه في مباراة ذهاب نهائي أبطال آسيا أمام أوراوا يوم السبت الماضي.

من جانب آخر، كلف الاتحاد الآسيوي الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو بقيادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا المرتقبة، هذا وتم البدء أمس (الإثنين) ببيع تذاكر لقاء إياب النهائي الآسيوي.